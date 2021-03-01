أخبار عاجلة

تراجع وفيات كورونا في بريطانيا41 % خلال أسبوع -
​​من الأحد حتى نهاية مارس.. تحرير الإقرارات الضريبية السنوية للمحامين بالنقابة العامة -
"الأوقاف": إنشاء مركز الدراسات والبحوث الوقفية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية -
إعادة محاكمة 7 متهمين في قضية فض رابعة.. السبت -
لإجراء تحليل مخدرات.. النيابة: عرض السائق المتسبب في حادث "الكريمات" على الطب الشرعي -
لمعرفة السبب.. النيابة: ندب مهندسين فنيين من المرور لفحص سيارتي حادث طريق الكريمات -
8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد إنذار مالكيها.. إزالة 70 سيارة خربة وهياكل تالفة بالطائف

Print
عبر مرحلة أولى لبرنامج ميداني لـ"الأمانة" في حيي الغزالة ونخب

بعد إنذار مالكيها.. إزالة 70 سيارة خربة وهياكل تالفة بالطائف

أزالت أمانة الطائف، السيارات الخربة والهياكل التالفة من حي الغزالي وحي نخب؛ وذلك ضمن برنامج ميداني نفذته الإدارة العامة للنظافة لمعالجة المشوهات البصرية وإزالة المركبات والهياكل التالفة، عقب إنذار مالكيها بضرورة تحريكها خلال مهلة محددة.

وأوضحت "الأمانة"، أنها رفعت خلال المرحلة الأولى من البرنامج الميداني أكثر من 70 سيارة وهيكل خرب من شوارع أحياء الغزالي ونخب، حيث تضرر سكان هذه الأحياء من إشغال الهياكل للمواقف المخصصة للسيارات، وتشويهها للمظهر العام، بالإضافة إلى تسببها في تجمع النفايات والمخلفات وإضرارها بالبيئة والصحة العامة.

وبينت أن برامج إزالة الهياكل الخربة يأتي ضمن جهود تعزيز البيئة الصحية وأعمال النظافة الميدانية، وكانت الفرق الميدانية قد رصدت السيارات الخربة ووجهت إنذارات لمالكيها ملصقات تحذيرية تحدد موعد الإزالة النهائية للمركبات التالفة.

وأشارت الأمانة إلى أن برنامج إزالة الهياكل الخربة بالأحياء عالج كافة البلاغات الواردة لمركز العمليات الموحد 940 أو البلاغات الواردة عبر تطبيقات الهواتف الذكية وغيرها، وتستمر جهود الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في معالجة كافة البلاغات الواردة، وعدم ترك أي سيارات تالفة في الشوارع والأحياء وعلى جنبات الطرق، ونشر الوعي بين الأهالي لمكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر على البيئة وتشوه المظهر الحضري للمدينة.

أمانة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية