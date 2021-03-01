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جريمة "شعوذة" بشعة.. جلسة "طرد أرواح" تنتهي بكارثة

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جريمة "شعوذة" بشعة.. جلسة "طرد أرواح" تنتهي بكارثة جريمة "شعوذة" بشعة.. جلسة "طرد أرواح" تنتهي بكارثة
اعتقدت الأم أن ابنتها "تلبسها شيطان"

جريمة

ألقت الشرطة السريلانكية القبض على شخصين على صلة بوفاة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، تعرضت للضرب بشكل متكرر، خلال طقس شعوذة يعتقد أنه يطرد روحًا شريرة.

وكان من المقرر أن يمثل المشتبه بهما - المرأة التي قامت بعملية طرد الأرواح الشريرة ووالدة الفتاة - أمام المحكمة الاثنين للاستماع إلى اتهامات بشأن وفاة الفتاة، التي وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع في دلغودا، وهي بلدة صغيرة تبعد نحو 40 كيلومترًا شمال شرق العاصمة كولومبو.

ووفقًا للمتحدث باسم الشرطة أجيث روهانا، اعتقدت الأم أن ابنتها تلبسها شيطان، وأخذتها إلى منزل طاردة الأرواح الشريرة حتى يمكن أداء طقوس لطرد الروح بعيدًا.


وقال روهانا إن طاردة الأرواح الشريرة وضعت الزيت على الفتاة أولاً ثم بدأت تضربها مراراً بعصا، وعندما فقدت الفتاة وعيها، تم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

وأشار روهانا إلى أن المرأة التي أدت هذه الطقوس للفتاة كانت معروفة في المنطقة بتقديمها مثل هذه الخدمات في الأشهر الأخيرة، وتحقق الشرطة فيما إذا كان أي شخص آخر قد تعرض للإيذاء أم لا.الشرطة السريلانكية جريمة شعوذة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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