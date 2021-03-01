ألمانيا: تصرفات الحوثيين طائشة وتزيد خطورة الأوضاع

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أدانت إطلاق الصواريخ على التجمعات السكانية بالمملكة

أدانت ألمانيا، اليوم، هجمات الحوثي على المراكز المدنية، واصفة إياها بالتصرفات الطائشة.

وقال مدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالخارجية الألمانية كريستيان باك: إطلاق الصواريخ البالستية على التجمعات السكانية المدنية كما حصل في الرياض يوم السبت الماضي أمر غير مقبول على الإطلاق.

وأضاف في تغريدة على حسابه على "تويتر": أعمال العنف الطائشة لا تخدم أي غرض مشروع ويمكن أن تؤدي إلى تصعيد خطير.

ودعا المسؤول الألماني إلى العودة إلى التفاوض، قائلاً: ما يحتاجه اليمن هو العودة إلى الدبلوماسية.ألمانيا هجمات الحوثي