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الجاني ليس غريبا.. كشف غموض سرقة خزينة شركة تأمين في الدقي

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الجاني ليس غريبا.. كشف غموض سرقة خزينة شركة تأمين في الدقي الجاني ليس غريبا.. كشف غموض سرقة خزينة شركة تأمين في الدقي

مصراوي Masrawy

01:47 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد شعبان:

نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في ضبط مرتكب واقعة سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة إحدى الشركات بالدقي.

تلقى العميد محمد الطويل مأمور قسم شرطة الدقي بلاغا ن موظف بإحدى شركات التأمين باكتشافه كسر خزينة الشركة وسرقة مبلغ مالي، والشروع في فتح خزينة أخرى.

وكشل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث جنائي بقيادة المقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالشركة مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائدان حسام العباسي وعمرو مصطفى معاوني مباحث الدقي، من ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء أيمن الجار مدير فرقة الوسط، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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