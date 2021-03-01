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انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك

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انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ"المدني" 2021 في تبوك
عبر تقديم عدة أنشطة لتعزيز مفهوم السلامة الوقائية

انطلاق فعاليات اليوم العالمي لـ

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة، دشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني، اليوم، انطلاقة فعاليات "اليوم العالمي للدفاع المدني 2021" بالمنطقة.

وجاء تدشين الحدث هذا العام تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، بحضور مدير الدفاع المدني بمنطقة تبوك العميد ناصر بن عبدالله القويزاني وعدد من قيادات مديرية المنطقة؛ وذلك بمقر قاعة الاجتماعات في إمارة المنطقة.

واطلع وكيل إمارة المنطقة على عرض تقديمي عن خطة مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك لليوم العالمي، كما شاهد عرضًا مرئيًّا يحاكي شعار الفعالية التي سيتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني وتعزيز الوعي المجتمعي.

وستنظم المديرية العديد من الفعاليات التوعوية وورش العمل "عن بُعد" عن السلامة في المنشآت التعليمية والسلامة في المنشآت الصناعية والسلامة في المنشآت الصحية وكود البناء السعودي والسلامة المهنية، وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والفِرَق التطوعية ذات العلاقة بالمنطقة.

وتستهدف الفعاليات تعزيز مفهوم السلامة الوقائية وأهميتها في المحافظة على الأرواح والممتلكات والمكتسبات التنموية والاقتصادية والحضارية، من خلال الاستفادة من الوسائل الحديثة الإلكترونية والمنصات التعليمية والمعاهد ووسائل الإعلام المختلفة؛ لإيصال الرسائل التوعية الصحيحة الوقائية والتحذيرية والإرشادية، لتحقيق شراكات مجتمعية بين مختلف الجهات وتوحيد الجهود لنقل توجيهات وتعليمات السلامة والحماية لكل المواطنين والمقيمين.

وتحتفي مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك بهذا اليوم، كمثيلاتها في جميع مناطق المملكة؛ تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

وفي نهاية التدشين؛ سلم وكيل إمارة منطقة تبوك الدروع التكريمية للمشاركين والفِرَق التطوعية، كما تسلم درعًا تذكاريًّا من مدير الدفاع المدني بالمنطقة بهذه المناسبة.أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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