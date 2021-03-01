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.. لاعب يلجأ إلى طريقة طريفة لإيقاف ميسي

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فيديو.. لاعب يلجأ إلى طريقة طريفة لإيقاف ميسي .. لاعب يلجأ إلى طريقة طريفة لإيقاف ميسي
هكذا رد نجم برشلونة

فيديو.. لاعب يلجأ إلى طريقة طريفة لإيقاف ميسي

خلال مباراة فريقيهما، لجأ لاعب نادي إشبيلية، خوان جوردان، إلى طريقة طريفة لإيقاف نجم برشلونة، ليونيل ميسي في هجمة مرتدة.

وحسب موقع " اليوم"، لجأ جوردان إلى ضرب ميسي من الخلف بشكل كوميدي؛ لإيقاف الهجمة المرتدة، خلال مباراة فريقيهما، لحساب المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، لجوردان وهو يندفع نحو ميسي لإيقافه، وعندما تجاوزه "البرغوث"، وجّه له ضربة بطريقة كوميدية على مستوى الظهر من أجل إرباكه.

وعلى الرغم من أن الضربة لم تكن قوية ولم تؤثر على ميسي؛ إلا أن الأخير قرر التوقف ليمنحه الحكم ضربة خطأ ويشهر بطاقة صفراء في وجه جوردان، في الدقيقة 88.

وانتهى اللقاء بفوز برشلونة بهدفين دون رد، وكان ميسي نجم المباراة بصناعته الهدف الأول وتسجيله الهدف الثاني. لاعب نادي إشبيلية خوان جوردان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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