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حملات مرورية بمحاور القاهرة لرصد السيارات المخالفة

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حملات مرورية بمحاور القاهرة لرصد السيارات المخالفة حملات مرورية بمحاور القاهرة لرصد السيارات المخالفة

مصراوي Masrawy

01:25 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي:

عززت الإدارة العامة لمرور القاهرة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية بقيادة العقيد إيهاب حسين رئيس مباحث المرور والرائدين علي موسى ومحمد كمال أعلى المحاور والشوارع لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

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