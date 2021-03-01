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رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط امتحانات كلية التربية.. ويحذر من الشائعات

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رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط امتحانات كلية التربية.. ويحذر من الشائعات رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط امتحانات كلية التربية.. ويحذر من الشائعات

مصراوي Masrawy

01:15 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الاثنين، أعمال لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول، بكلية التربية بنين بالقاهرة.

وحذر رئيس الجامعة، الطلاب من الانسياق وراء الشائعات، وحثهم على ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية، وطالب بالعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان؛ لمساعدتهم في أداء الامتحان بسهولة ويسر.

وأشاد رئيس الجامعة بما لاحظه من التزام بالتعليمات التي عممتها الإدارة على كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والمتمثلة في رش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان، وجميع مباني الكليات، إضافة لتخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب؛ لمنع التدافع والتزاحم؛ حرصًا على سلامة الطلاب.

وتأكد رئيس الجامعة من توفير أجهزة طبية لقياس درجة الحرارة لمنسوبي الجامعة في مداخل الكليات؛ للاطمئنان على حالة الطلاب قبيل بدء لجان الامتحانات، كما تضمنت الإجراءات الاحترازية التباعد داخل اللجان بين الطلاب، وارتداء الجميع للكمامات.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لإدارة كلية التربية والمشرفين على تنظيم الامتحانات؛ لما لمسه من التزام وانضباط بالتعليمات والإجراءات التي وضعتها الجامعة لضبط العملية الامتحانية داخل اللجان وخارجها، مشددًا على ضرورة الاستمرار في مراقبة ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة أزمة ، وكذلك بالضوابط واللوائح المنظمة لسير لجان الامتحانات.​

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