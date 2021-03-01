خبير دستوري يقترح عرض تعديلات الشهر العقاري على مجلس الشيوخ

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

اقترح الدكتور صلاح فوزي، خبير القانون الدستوري، عرض تعديلات قانون الشهر العقاري المزمع مناقشتها على مجلس الشيوخ.

يذكر أن الحكومة أعلنت عن إجراء لمد مهلة تطبيق القانون الحالي حتى نهاية شهر ديسمبر 2021.

وبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون مقدم من حزب الأغلبية مستقبل وطن.

وقال فوزي، لمصراوي، الاثنين، إن مجلس الشيوخ لديه متسع من الوقت وأريحية كافية مقارنة بمجلس النواب لمناقشة وافية ومستفيضة لهذا القانون نظرا لما يمثله من أهمية كبرى في حياة المواطنين.

وأوضح الخبير الدستوري، أن مجلس النواب لديه أجندة تشريعية متخمة للغاية في ظل مناقشة بيانات حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أيضا في نفس الوقت.

وتابع الدكتور صلاح فوزي: "اقترح عرض تعديلات القانون على مجلس الشيوخ لما يضمه المجلس من قامات كبيرة وشخصيات ذات كفاءة عالية من ذوي الخبرة كما أن أجندته ليست مزدحمة كما الحال بالنسبة لمجلس النواب".