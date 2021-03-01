استمرار الأمطار والشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى نهاية الأسبوع

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأيام المقبلة يشهد حالة من الدفئ على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا، بينما يكون بارد الى شديد البرودة ليلا.

وأضاف الخبراء، أن فرص الأمطار مازالت مستمرة على السواحل الشمالية فقط، تكون خفيفة وبنسبة 40%، على بعض المناطق وتستمر الأمطار حتى نهاية الأسبوع.

وأشار الخبراء إلى أن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر تأثيرا خلال الفترة المقبلة، خاصة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وتبدا في التكون بداية من الفجر حتى الثامنة صباحا، تؤثر على الرؤية الأفقية لكنها لم تصل لحد الضباب.

وأكد الخبراء أنه يوجد نشاط رياح بداية من اليوم الاثنين على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء تمدت بعد ذلك لتشمل القاهرة وشمال الصعيد".