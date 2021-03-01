ضبط عاطل سرق 4 مساكن بأسلوب "كسر الباب" في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عاطل؛ لقيامه بارتكاب 4 حادث سرقة "بأسلوب كسر الباب".

تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة أول المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، أفادت قيام (عاطل -مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك "له معلومات جنائية") بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن "بأسلوب كسر الباب"، متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وقيامه بارتكاب 4 حادث سرقة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.