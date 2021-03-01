أخبار عاجلة

8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع

Print
80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع 80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع
"الشؤون الإسلامية" ترصد عدم تقيد 1700 مسجد بالإجراءات

80 ألف جولة رقابية على المساجد والجوامع خلال 4 أسابيع

نفّذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الأسبوع الماضي، 21905 جولات رقابية على المساجد والجوامع بجميع مناطق المملكة؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي ، ليصل إجمالي عدد الجولات التي نفذتها الوزارة إلى 80201 جولة خلال أربعة أسابيع.

وتوزعت الجولات بواقع 1947 بمكة المكرّمة، و1629 بالمدينة المنوّرة، و3786 بالرياض، و1044 في المنطقة الشرقية، و2455 بالقصيم، و845 بتبوك، و1303 بحائل، و738 في الحدود الشمالية، و1575 في الجوف، كما تم تنفيذ 2430 جولة في جازان، و1743 في عسير، و1354 بالباحة، و1056 في منطقة نجران.

ووفق تقرير يرصد الجهود الرقابية للوزارة؛ فإن عدد المساجد التي سجلت عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية بلغ 1700 مسجد، في حين بلغ عدد الأئمة والمؤذنين والخطباء الذين لم يتقيدوا بالإجراءات 288 شخصاً.

تأتي هذه الجولات في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لحماية بيوت الله ومرتاديها، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

بالصور.. فض حفلي زفاف لمنع انتشار فيروس كورونا بالشرقية

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

"الصحة" تكشف 13 طريقة للحماية من فيروس كورونا في المولات

شبكة عيون الإخبارية