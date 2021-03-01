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وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًّا

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للإصدار والتجديد وإعادة القيد.. ضمن خطة التحول الرقمي

وزارة العدل تدشن خدمات رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًّا

دشنت وزارة العدل -ممثلة في الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة- خدمات إصدار رخص مأذوني الأنكحة إلكترونيًّا، عبر منصة ناجز najiz.sa (طلب رخصة جديدة، تجديد رخصة، إعادة قيد رخصة)؛ مما يسهل إجراءات الترخيص للمأذونين.

وأكدت الوزارة أن الخدمة تأتي ضمن مسيرتها في خطة التحول الرقمي الشاملة لتيسير خدماتها وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.

يُذكر أن وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجّه بالتوسع في تقديم خدمة العقد الإلكتروني للزواج في عموم مناطق المملكة، عبر منصة ezawaj.sa، بعد نجاح الإطلاق التجريبي للخدمة في الرياض.

وتوفر خدمة العقد الإلكتروني للزواج الوقت والجهد على المستفيدين، عبر اختصار الكثير من الإجراءات السابقة، وإلغاء مراجعة العديد من الجهات الحكومية.

وتغني منصة "زواج" عن مراجعة المستفيد للمحكمة لتوثيق العقد، ومراكز الفحص الطبي لمعرفة نتائج الفحص، والأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج، كما ألغت وثيقة العقد الورقية، ودفتر الضبط الخاص بالمأذون؛ إذ إن كل هذه الخطوات أصبحت إلكترونية بالكامل. كما يمكن للمستفيد الآن مع الخدمة الجديدة، الحصول على نتائج الفحص الطبي ما قبل الزواج إلكترونيًّا.

وزارة العدل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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