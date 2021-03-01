وزير الأوقاف يبحث الملفات الدعوية والتثقيفية مع محافظ جنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الاثنين، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لبحث التعاون المشترك في عدد من الملفات الدعوية والتثقيفية بمناسبة رفع العلم على طابا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها، الاثنين، أن من ضمن هذه الملفات:

1- إتمام أعمال مسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، وذلك في إطار الاهتمام بالنشء ولا سيما أبناء المناطق الحدودية حيث تجرى الآن التصفيات النهائية لمسابقة الصوت الحسن وفهم معاني القرآن الكريم، ليتم تكريم الأوائل خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بذكرى رفع العلم على منطقة طابا.

2- الإعداد لأكبر قافلة دعوية للواعظات خارج القاهرة الكبرى، تضم عشر واعظات لجميع المدن والتجمعات البدوية بالمحافظة، على مدار خمسة أيام كاملة، تجوب مناطق طابا، والطور، وشرم الشيخ، وسانت كاترين، ودهب، ووادي فيران وغيرها، لنشر الوعي المستنير ومفاهيم الولاء والانتماء الوطني.

3- ترتيب عدد من اللقاءات التثقيفية خلال احتفالات المحافظة بذكرى رفع العلم على طابا.

4- افتتاح ثلاثة مساجد بالمحافظة، منها مسجدان جديدان ، (إحلال وتجديد) وآخر بعد صيانته وتطويره تطويرًا كاملاً، وهو مسجد السلام بمدينة الطور، حيث تنقل منه (بإذن الله تعالى) شعائر صلاة الجمعة 19 / 3 / 2021م .

5- لقاء تثقيفي تحت عنوان : (سيناء في القلب) بالمشاركة بين المحافظة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وحضور واعظات الأوقاف وطلاب جامعة الملك سلمان وطلاب المدارس الثانوية .