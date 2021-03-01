الجار الخائن كلمة السر.. حل لغز سرقة شركة ببولاق الدكرور

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، ملابسات سرقة شركة ببولاق الدكرور.

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من صاحب شركة باكتشافه كسر باب الشركة وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" وخزينة حديدية بها مبلغ مالي.

وشكل اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجناية بالجيزة، فريق بحث بقيادة العقيد أيمن الشرقاوي والمقدم مصطفى مخلوف توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" باستخدام سيارة "مستأجرة".

عقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد الجوهري ومعاونيه النقيبين أحمد مندور وأحمد أبو رحمة من ضبطهم والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بتحريض من أحدهم، والذي أعطاهم نسخة من مفاتيح العقار محل سكنه الكائن به مقر الشركة، وتوجهوا إلى الشقة محل البلاغ، وكسر باب الشركة، واستولوا على الخزينة، وفروا هاربين.

وأقروا بفتح الخزينة باستخدام "أجنة" واستولوا على ما بها من مبالغ مالية، والتخلص منها والأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة بناحية كفر طهرمس.

وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالي - جهاز الكمبيوتر- شاشتي عرض "تم شرائهما من متحصلات واقعة السرقة")، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.