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الداخلية تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

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الداخلية تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية الداخلية تعقد لجان امتحان للنزلاء بمختلف السجون على مستوى الجمهورية

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

عقد قطاع السجون بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، عدد من اللجان لامتحان النزلاء بعدد من السجون المختلفة، والحرص على توفير الأجواء المناسب لأداء الامتحانات، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من المستجد.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بأوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون وفى إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان وإعادة تأهيل نزلاء السجون، والعمل على انخراطهم في مدارج المجتمع عقب انقضاء فترة العقوبة وتحقيق أكبر قدر من الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم داخل محبسهم، وبمناسبة بدء امتحانات الصفوف الدراسية المختلفة بالمدارس والجامعات المصرية.

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