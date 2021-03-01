مصادرة 4 أطنان سكر وزيت طعام مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

صادرت إدارة مباحث التموين 4 أطنان من المواد الغذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالجيزة.

التحريات أشارت إلى أن المدير المسؤول عن مخزن بدون ترخيص بصدد طرح كميات من السلع الغذائية مجهولة المصدر للبيع.

وأمكن ضبط 4,11 طن "سكر - مسلى" و900 عبوة زيت طعام معبأة داخل عبوات مدون عليها علامات تجارية وهمية وغير مسجلة بدون مستندات مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.