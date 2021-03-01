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10 غرف تطعيم.. تدشّن مركز لقاح "كورونا" لمنسوبي "سعود الطبية"

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"المشاري": مجهّز بالخدمات الأساسية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة

10 غرف تطعيم.. تدشّن مركز لقاح

دشّنت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة بعيادات الموظفين، مركز لقاح المستجد، والمخصص لمنسوبي ومنسوبات المدينة.

وأوضحت المدينة، على لسان رئيس عيادات الموظفين الدكتور مشاري بن زيد المشاري، أن المركز يأتي ضمن حرص المسؤولين بوزارة الصحة ومدينة الملك سعود الطبية، على توفير اللقاح في أماكن عملهم دون الحاجة إلى حجز موعد، مضيفاً أنه يضم 10 غرف تطعيم وغرفة طوارئ للحالات الطارئة وعيادة طبيب وغرف انتظار قبل وبعد أخذ اللقاح.

وأشار إلى أن المركز مجهّز بجميع الخدمات الأساسية وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة يعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة بما يتماشى مع التدابير الاحترازية والوقائية.

وختم "المشاري"؛ تصريحه، منوهاً بأن الطاقة الاستيعابية للمركز تبلغ نحو 502 مستفيد يومياً؛ حيث يتم استقبالهم من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 11 مساءً.

مدينة الملك سعود الطبية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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