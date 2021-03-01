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مقتل 30 من طالبان بينهم 16 من عناصر القاعدة في وسط أفغانستان

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مقتل 30 من طالبان بينهم 16 من عناصر القاعدة في وسط أفغانستان مقتل 30 من طالبان بينهم 16 من عناصر القاعدة في وسط أفغانستان

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 01 مارس 2021

كابول-(د ب أ):

أعلنت وزارة الدفاع الافغانية في بيان لها اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 30 فردا من طالبان، "بينهم 16 من عناصر القاعدة"، وإصابة ستة آخرين، في عملية للقوات الافغانية بإقليم كابيسا في وسط البلاد.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" اليوم الاثنين عن البيان، إن العملية جرت مساء أمس الاحد في مناطق مختلفة من "وادي أفغانيا" بمنطقة نيجراب في الاقليم، بدعم من القوات الخاصة وسلاح الجو الأفغاني، مضيفة أن هناك "30 فردا من طالبان، بينهم 16 باكستانيا من عناصر القاعدة، قتلوا".

ولم يقدم البيان مزيدا من التفاصيل بشأن العملية.

ولم تعلق طالبان على العملية حتى الآن.

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