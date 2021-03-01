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وزير الخارجية الألماني: المال وحده لا يمكنه حل أزمات اليمن

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وزير الخارجية الألماني: المال وحده لا يمكنه حل أزمات اليمن وزير الخارجية الألماني: المال وحده لا يمكنه حل أزمات اليمن

مصراوي Masrawy

12:17 م الإثنين 01 مارس 2021

برلين-(د ب أ):

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قبل مؤتمر المانحين الذي تستضيفه الأمم المتحدة إنه لا يمكن لأي قدر من المساعدات أن يحل أزمات اليمن دون حدوث تغييرات في سلوك المجتمع الدولي.

وقال ماس في بيان اليوم الاثنين: "نعلم جميعا: بغض النظر عن المبلغ الذي نقدمه، أنه لن يكون كافيا. ليس فقط لأن بعض الدول تتهرب من مسؤوليتها أو أن أطراف الحرب الأهلية تمنع المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن الصراع الأهلي تفاقم إلى حرب بالوكالة مستمرة منذ سنوات بين وإيران، وقال: "محنة الشعب في اليمن من صنع الإنسان. الأمل في التحسن الحقيقي موجود فقط إذا تمكنا في النهاية من وقف القتال".

وذكر ماس أن معاناة الشعب اليمني "تفوق الخيال"، مشيرا إلى المجاعة والمعارك الإقليمية الدامية، فضلا عن تفشي الكوليرا وشلل الأطفال وأوبئة الجراد.

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