جبالي للنواب: يجب أن نحافظ على صورة المجلس

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- نشأت علي:

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر لأعضاء المجلس لشدة الانتباه والدقة أثناء مناقشة التعديلات التشريعية خلال الجلسة العامة، قائلاً: "سوف نداوم جميعا على ذلك حفاظا علي صورة المجلس".

ودعا جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، النواب إلى أهمية الالتزام بالمدة المحددة لعرض أيا من التعديلات والتحدث في المادة القانونية، لاسيما وأن هناك أعمال للجان النوعية بعد الجلسة العامة.

ونوه رئيس مجلس النواب، إلى أنه يسمح بالحديث لمن سبق وتقدم بتعديلات على مشروعات القوانين المعروضة قبل الجلسة وذلك عبر "التابلت"، داعيا النواب إلى تقديم التعديلات بمدة كافية.