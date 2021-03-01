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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الامتحانات بلجان مدينة بدر

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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الامتحانات بلجان مدينة بدر رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الامتحانات بلجان مدينة بدر

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الاثنين، امتحانات صفوف النقل الابتدائية والثانوية في معاهد مدينة بدر، حيث يؤدى طلاب المرحلة الابتدائية امتحان المواد العربية والمواد الثقافية، والصف الأول الثانوى امتحان التفسير وعلوم القرآن والحديث وعلومه والتوحيد.

واطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.

وتأكدت لجان المتابعة، التي أوفدها لجان المتابعة قطاع المعاهد الأزهرية من اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من جهاز قياس درجة الحرارة أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات الكافية.

وتفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأحد، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثاني الثانوي، بلجان معاهد "القاهرة الثانوي والبراموني الإعدادي، وفتيات العباسية".

وأدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان مادة القرآن والفقه، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القرآن والفقه والمنطق.

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