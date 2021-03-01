ضبط مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالبحيرة

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على طبيب بيطري لقيامه بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالبحيرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أفادت بقيام طبيب بيطري- مقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، بممارسة نشاط إجرامياً واسع النطاق تمثل في الإتجار في المواد الخام المستخدمة في تصنيع الأدوية البشرية وبعض المواد المحظور استعمالها بيطرياً وتداولها داخل البلاد دون الحصول على التراخيص اللازمة وبيعها لبعض أصحاب مزارع الدواجن لاستخدامها في تسمين الدواجن مما يعرض صحة المواطنين للخطر .

كما أضافت التحريات قيام المتهم بإدارة مصنع بدون ترخيص لصناعة الأدوية البيطرية المغشوشة والمقلدة بالمخالفة لأحكام القانون متخذاً من المخزن الخاص الكائن بدائرة مركز المحمودية مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم استهداف مقر المخزن بالاشتراك مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبطه، وضبط بمقر المخزن (كميات من المواد المستخدمة في تصنيع الأدوية البيطرية – كمية من الأدوية البشرية والعبوات الفارغة – إستيكرات خاصة بأدوية بيطرية).

بمواجهة المتهم المضبوط أقر بنشاطه الإجرامي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .