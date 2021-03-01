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ضبط لصوص سرقوا أجهزة من مدرسة الزاوية الحمراء

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ضبط لصوص سرقوا أجهزة من مدرسة الزاوية الحمراء ضبط لصوص سرقوا أجهزة من مدرسة الزاوية الحمراء

مصراوي Masrawy

12:22 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت مباحث القاهرة، ملابسات واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى المدارس، وضبط مرتكبي الواقعة.

تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بلاغا من مديرة مدرسة كائنة بدائرة القسم باكتشافها سرقة (3 جهاز كمبيوتر بمشتملاتهم) من داخل المدرسة محل عملها.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شقيقين "لهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات بمسكنهما.

باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات وإتهمتهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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