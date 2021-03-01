بتعاملات مليوني جنيه.. ضبط عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عامل اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات أكثر من مليوني جنيه.

كانت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العام بشرق الدلتا، أفادت بقيام شقيقين "أحدهما متواجد حالياً بإحدى الدول الأجنبية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة دمنة بمحافظة الدقهلية ؛ بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المتواجد بها أحدهما بالعملة الأجنبية من خلال قيامه بإرسالها لشقيقه عن طريق حوالات ، والذى يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحدهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي بالاشتراك مع شقيقه المتواجد خارج البلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات .