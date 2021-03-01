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عبر "فيس بوك".. ضبط شخصين لقيامهما بالترويج عن عقاقير مخدرة للبيع في القاهرة

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عبر "فيس بوك".. ضبط شخصين لقيامهما بالترويج عن عقاقير مخدرة للبيع في القاهرة عبر "فيس بوك".. ضبط شخصين لقيامهما بالترويج عن عقاقير مخدرة للبيع في القاهرة

مصراوي Masrawy

12:12 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على شخصين، لقيامهما بالترويج والإعلان عن عقاقير مخدرة للبيع عبر موقع "فيس بوك".

كانت معلومات وتحريات مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام (شخصين – مقيمين بالجيزة)، بالترويج والإعلان عن العقاقير المخدرة للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وترددهما على منطقة عابدين لبيعها لعملائهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم عابدين، وبحوزتهما (كمية من الأقراص المخدرة).

بمواجهتهما بالتحريات اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائهما نظير مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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