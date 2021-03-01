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بحوزته لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط مدير سلسلة مطاعم للوجبات الجاهزة بالجيزة

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بحوزته لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط مدير سلسلة مطاعم للوجبات الجاهزة بالجيزة بحوزته لحوم ودواجن فاسدة.. ضبط مدير سلسلة مطاعم للوجبات الجاهزة بالجيزة

مصراوي Masrawy

12:05 م الإثنين 01 مارس 2021

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط إدارة مباحث القبض على المدير المسؤول عن مطاعم للوجبات الجاهزة بالجيزة.

التحريات أشارت إلى أن المشكو في حقه يقوم بتجميع كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة واستخدامها في الوجبات.

وأمكن ضبط 1.3 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن" يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية.

المدير المسؤول كان بصدد طهي المضبوطات وتقديمها كوجبات جاهزة؛ بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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