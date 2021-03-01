أخبار عاجلة

8 نصائح فعالة تساعدك على التخلص من الشعر المتشابك -
مصاب يروي تفاصيل لحظات الرعب في حادث الكريمات الذي اودى بحياة 18 شخصًا -
وفاة أكبر معمر في كرواتيا عن عمر يناهز 109 أعوام -
"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الصومال يدين هجمات الحوثي واستهدافهم المدنيين في المملكة

Print
الصومال يدين هجمات الحوثي واستهدافهم المدنيين في المملكة الصومال يدين هجمات الحوثي واستهدافهم المدنيين في المملكة
أكّد أنها تعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني وجرماً إرهابياً

الصومال يدين هجمات الحوثي واستهدافهم المدنيين في المملكة

أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية، بشدة، الهجمات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة العربية .

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تدين -بشدة- هجوم ميليشيا الحوثي، بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض، وعددٍ من الطائرات المسيرة تجاه مدينتَي جازان وخميس مشيط.

وعدّ الصومال هذه الهجمات خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وجرم إرهابي ضد مناطق سكنية، وعرقلة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع في اليمن.

وأكد البيان تضامن الصومال ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي عدوان غادر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

شبكة عيون الإخبارية