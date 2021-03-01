الصومال يدين هجمات الحوثي واستهدافهم المدنيين في المملكة

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أكّد أنها تعد خرقاً للقانون الدولي والإنساني وجرماً إرهابياً

أدانت جمهورية الصومال الفيدرالية، بشدة، الهجمات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين في المملكة العربية السعودية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي: إن حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية تدين -بشدة- هجوم ميليشيا الحوثي، بإطلاق صاروخ باليستي تجاه مدينة الرياض، وعددٍ من الطائرات المسيرة تجاه مدينتَي جازان وخميس مشيط.

وعدّ الصومال هذه الهجمات خرقاً للقانون الدولي والإنساني، وجرم إرهابي ضد مناطق سكنية، وعرقلة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الصراع في اليمن.

وأكد البيان تضامن الصومال ووقوفه الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات كافة التي تتخذها للدفاع عن أراضيها والحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها ضد أي عدوان غادر.