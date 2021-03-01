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مصراوي Masrawy

كتب- أحمد مسعد :

كشف الدكتور صلاح مصلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن طرح مشروع استزراع سمكي في البحر المتوسط والبحر الأحمر، ينفذ لأول مرة في مصر.

وقال مصلحي، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الإثنين، إن مشروع الاستزراع السمكي سوف يكون عبر طرح كراسة الشروط التي تضعها الوزارة تمهيدًا لتسليمها لصغار الصيادين والمستثمرين، موضحًا أن البداية سوف تكون في موقعَين؛ الأول كركوك والثاني في حلايب وشلاتين.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها عمل استزراع سمكي في البحر بهذا الحجم، وهي مرحلة من ضمن المراحل التي تنفذ لزيادة إنتاج مصر من الأسماك، لافتًا إلى أن المشروع سوف يتم الإعلان الرسمي عنه مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد الدكتور صلاح مجاهد، مدير عام هيئة المصائد بالهيئة، أن عدد الأقفاص السمكية يبلغ 21 قفصًا منقسمة إلى 9 بالبحر الأحمر والباقي في البحر المتوسط.

وأضاف مجاهد، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن تسليم تلك الأقفاص سوف يكون من قبل وزارة الزراعة، وسوف تكون مرخصة وجاهزة للعمل بعد انتهاء كل الإجراءات مع الأجهزة الأخرى.

وأشار مدير عام المصائد، إلى أن الوزارة ما زالت بصدد إعداد كراسة الشروط، مضيفًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتنوع الاستزراع السمكي الذي يعد قاطرة الإنتاج السمكي في مصر.​