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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات التنظيم والإدارة

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بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات التنظيم والإدارة بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات التنظيم والإدارة

مصراوي Masrawy

11:23 ص الإثنين 01 مارس 2021

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس.

ويناقش مجلس النواب، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والقوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964.

كما يناقش تقرير لجنة الصناعة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

ويناقش ايضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة،عن قرار رئيس جمهورية العربية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا بشأن برنامج "المساعدة الفنية لتنفيذ مدينة الروبيكي للجلود" الموقعة في القاهرة بتاريخ 2/11/2020.

كما تناقش الجلسة العامة للبرلمان، غدا الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري.​

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