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130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال "الحد الجنوبي"

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في بادرة متميزة ضمن حملة "عطاء لوطن" بالبنك المتنقل وفق الإجراءات الاحترازية

130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال

في بادرة متميزة من سيدات الطائف، تبرعت 21 سيدة بالدم لأبطال الحد الجنوبي، ضمن 130 شخصًا، بعد أن سارعن بالتوافد على "بنك الدم المتنقل" الذي نظّم حملة بالتعاون مع مستشفى الأمين تحت شعار "عطاء لوطن".

وأكد بنك الدم المركزي أن الحملة نُظّمت في إطار العمل على توفير كميات من الدم لأبطال الحد الجنوبي؛ حيث يتم تنظيم الحملات ومن ثم التعامل مع كميات الدم وإرسالها بعد ذلك إلى المستشفيات في المناطق الحدودية من خلال سيارات مخصصة لنقل الدم بشكل آمن.

وأشار البنك إلى أن الحملة استمرت لعدة أيام تبرع فيها 130 شخصًا منهم 21 سيدة؛ لافتًا إلى أنه تم أخذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة لجائحة كوفيد-١٩ للمتبرعين؛ من خلال تعبئة استمارة التبرع بمسح باركود خاص عن طريق الجوال لكل متبرع "خدمة بنك الدم الذكي"، كما تم عمل نقاط فرز لدرجة الحرارة، بالإضافة إلى إبراز تطبيق "توكلنا"، والتأكد من بيانات وحالة المتبرع قبل صعود العربة، إضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة من قِبَل المتخصصين.

تجدر الإشارة إلى أن الحملة تأتي في إطار جهود "صحة الطائف"؛ سعيًا منها لنشر ثقافة التبرع بالدم بين المواطنين والمقيمين على حد سواء، وترسيخًا للهدف الإنساني النبيل في مجال البذل والعطاء.

130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال

130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال

130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال

130 شخصًا بينهم 21 سيدة بالطائف يتبرعون بالدم لأبطال

الطائف أبطال الحد الجنوبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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