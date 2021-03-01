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يدٌ تبني وأخرى تحمي.. "تعليم سراة عبيدة" يحتفي باليوم العالمي للدفاع المدني

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فعاليات داخل المدارس شملت برامج إذاعية ورسائل توعوية للتصرف في الطوارئ

يدٌ تبني وأخرى تحمي..

شاركت إدارة تعليم سراة عبيدة -ممثلة في إدارة الأمن والسلامة المدرسية- في فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2021م، تحت شعار "يد تبني ويد تحمي"، وبمتابعة مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي.

وجرى وضع خطة مسبقة متكاملة لإبراز هذه المناسبة والاحتفاء بها "عن بُعد"، بمشاركة مكتب التعليم بالفرشة وجميع المدارس بنين وبنات، من خلال تنفيذ عدد من البرامج المتنوعة.

وشاركت إدارة التعليم في المسيرة التي نظّمتها إدارة الدفاع المدني بمحافظة سراة عبيدة بهذه المناسبة ودشنها محافظ سراة عبيدة بحضور مدير التعليم.

واستضافت إدارة التعليم الرائد مهندس عوض القحطاني، من إدارة الدفاع المدني بالمحافظة؛ لتقديم محاضرة عبر برنامج الزوم بعنوان "سلامة المنشآت التعليمية" والذي تَحَدّث فيها عن أهمية وسائل السلامة وطرق استخدامها.

واشتملت الفعاليات داخل المدارس على برامج إذاعية ورسائل توعوية بُثت للطلاب والطالبات ومنسوبي المدارس عن بُعد عبر "منصة مدرستي"، واحتوت على حسن التصرف في المواقف الطارئة، والتعرف على آلية الإخلاء ومخارج وسلالم الطوارئ.

إدارة تعليم سراة عبيدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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