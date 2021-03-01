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مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

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مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع مدن ملاهي نيويورك تعيد فتح أبوابها في الربيع

مصراوي Masrawy

11:25 ص الإثنين 01 مارس 2021

نيويورك-(د ب أ)

جرى السماح لمدن الملاهي في ولاية نيويورك الأمريكية بإعادة فتح أبوابها في الربيع فيما تستعد المنطقة لإعادة الفتح مجددا للنزهات العائلية بعد تجديد قيود جائحة كورونا في الشتاء.

وأعلن الحاكم أندرو كومو أنه من المتوقع من الزوار أن يرتدوا الكمامات ويحافظوا على التباعد الاجتماعي بينما سوف تسمح المتنزهات بدخول ثلث الأعداد المعتادة فقط.

وسوف تكون ملاهي "كوني أيلاند" الشهيرة في ضاحية بروكلين بنيويورك التي ظلت مغلقة العام الماضي، بين الأولى التي سوف تعيد فتح أبوابها أمام الزوار بدءا من التاسع من أبريل فصاعد.

وقال كومو إن منشآت الترفيه المغطاة مثل مراكز الترامبولين وألعاب الأركيد التي تعمل بالعملات المعدنية سوف يعاد فتح أبوابها في نهاية أذار/مارس. وهذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي يعلن فيها الحاكم عن تخفيف في قيود الجائحة.

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