الهند توسع حملة التطعيم ضد كورونا ومودي يحصل على اللقاح

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مصراوي Masrawy

نيودلهي- (د ب أ):

وسعت الهند حملتها للتطعيم ضد كورونا اليوم الاثنين لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما، حيث تأمل في معالجة ارتفاع حالات الإصابة وكذلك "التردد بشأن اللقاح" بين الناس.

وبدأت البلاد حملتها لتطعيم السكان البالغ تعدادهم 3ر1 مليار نسمة في 16 يناير في أكبر برنامج تطعيم في العالم.

وخططت الهند لتطعيم 30 مليون شخص من العاملين في الصفوف الأمامية وفرق الرعاية الصحية في البداية، لكنها واجهت صعوبات، حيث تمكنت فقط من إعطاء 3ر14 مليون جرعة حتى الآن.

وتم فتح التسجيل للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والذين تزيد أعمارهم عن 45 عاما ويعانون من حالات مرضية متعددة صباح اليوم الاثنين على موقع إلكتروني وتطبيق حكوميين، ومن المقرر أن تبدأ التطعيمات بعد ظهر اليوم.

وتلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اللقاح في مستشفى حكومي في دلهي ليصبح المستفيد الأول في المرحلة الثانية من حملة التطعيم.

وقال مودي في رسالة لمعالجة التردد بشأن اللقاح: "أناشد جميع المؤهلين لتلقي اللقاح ... معا، دعونا نجعل الهند خالية من كوفيد-19".

وتأمل الحكومة في تطعيم 300 مليون شخص في المرحلة الثانية بحلول شهر يوليو، وهو تحد هائل نظرا لبطء العملية بسبب التردد بشأن اللقاح، ومواطن الخلل في التسجيل والبيروقراطية.

وسجلت الهند أكثر من 11 مليون حالة إصابة بكورونا حتى الآن، وهو ثاني أكبر عدد بعد الولايات المتحدة.