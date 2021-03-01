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اتصالات لتأجيل جولة الحوار الوطني الفلسطيني الثانية بشأن انتخابات منظمة التحرير

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اتصالات لتأجيل جولة الحوار الوطني الفلسطيني الثانية بشأن انتخابات منظمة التحرير اتصالات لتأجيل جولة الحوار الوطني الفلسطيني الثانية بشأن انتخابات منظمة التحرير

مصراوي Masrawy

11:21 ص الإثنين 01 مارس 2021

رام الله- (د ب أ):

كشف مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين عن اتصالات تجري لتأجيل جولة الحوار الوطني الفلسطيني المقررة الشهر الجاري برعاية مصرية بشأن انتخابات منظمة التحرير.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الاتصالات تستهدف التوافق على تأجيل جولة الحوار الوطني الثانية إلى ما بعد إجراء انتخابات المجلس التشريعي في مايو المقبل.

وأوضح مجدلاني أن الجولة الثانية من الحوار الوطني مخصصة بالكامل لبحث ترتيبات تشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير وكان تم التوافق على أن تجري الشهر الجاري.

وأشار مجدلاني إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستفضي إلى تشكيل نحو نصف أعضاء المجلس الوطني الجديد لمنظمة التحرير وبالتالي تكون الصورة اتضحت حول القوى التي سيتم تمثيلها في المجلس الوطني.

وعقدت الفصائل الفلسطينية في الثامن والتاسع من الشهر الماضي الجولة الأولى من الحوار الوطني في العاصمة المصرية القاهرة وتوافقت خلالها على آليات إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

يأتي ذلك فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية صباح اليوم إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي وذلك وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وذكرت اللجنة ، في بيان صحفي، أن مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزاً هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، فتحت أبوابها اليوم ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت أنه سيتم استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب.

وأشارت اللجنة إلى أن عدد أصحاب حق الاقتراع وفقاً لسجل الناخبين الابتدائي بلغ 54ر2 مليون مواطن ومواطنة، وهو رقم أقل ممن سجلوا للانتخابات، وذلك نتيجة تنقيح البيانات وإزالة أسماء المتوفين ومن لن يبلغوا 18 عاماً في يوم الاقتراع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر منتصف يناير الماضي مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في مايو المقبل ورئاسية في يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وبحسب المرسوم ستجري انتخابات المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) نهاية أغسطس المقبل وفق تفاهمات يتم التوافق عليها بين الفصائل الفلسطينية.

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