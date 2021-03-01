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بيان: الصين سوف تواصل أنشطتها في محيط جزر دياويو المتنازع عليها

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بيان: الصين سوف تواصل أنشطتها في محيط جزر دياويو المتنازع عليها بيان: الصين سوف تواصل أنشطتها في محيط جزر دياويو المتنازع عليها

مصراوي Masrawy

11:15 ص الإثنين 01 مارس 2021

أول-(د ب أ):

ذكر بيان على موقع وزارة الدفاع الوطني الصينية أن السفن الحكومية الصينية سوف تواصل أنشطتها في المياه المتنازع عليها المحيطة بجزر بحر الصين الشرقي، المعروفة باسم دياويو في الصين وسينكاكو في اليابان

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أن دياويو والجزر التابعة لها هي أراضي صينية في الأصل.

كما ذكر البيان أنه من المشروع وغير القابل للجدل أن يكون للسفن الصينية أنشطة داخل المياه الإقليمية.

وبالإضافة إلى مطالبتها بالسيادة على جزر دياويو، فإن الصين تخوض نزاعات على السيادة البحرية مع العديد من دول جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي، وكثيرا ما يتم انتقادها بسبب محاولاتها أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في المنطقة.

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