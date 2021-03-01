إسبانيا: إعطاء 3.61 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

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مصراوي Masrawy

مدريد-(د ب أ):

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أنه تم حتى الآن في إسبانيا إعطاء إجمالي 3.61 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشير البيانات المعلنة اليوم الاثنين إلى أن معدل التطعيم في البلاد هو 133 ألفا و925 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 5ر1 عام لتطعيم 75% من السكان بجرعتين من اللقاح.

وبدأت إسبانيا حملة التطعيم ضد الوباء قبل نحو 8 أسابيع.

وعلى صعيد متصل، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إسبانيا إلى 19ر3 مليون إصابة وعدد حالات الوفاة69 ألفا و142 .

وأعلنت إسبانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو عام وأربعة أسابيع.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.