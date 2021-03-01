وزير الصحة البولندي: سنسجل أقل من 4800 حالة إصابة جديدة بكورونا اليوم

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وارسو- (د ب ا):

قال وزير الصحة البولندي آدم نيدزيلسكي إن بولندا سوف تسجل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم أقل من 4800 " بنسبة طفيفة".

وأضاف أنه مع ذلك مازالت حالات الاصابة بالفيروس مستمرة في الارتفاع هذا الاسبوع.

وكالة بلومبرج للأنباء أن بولندا تشهد زيادة في الحالات المصابة بالسلالة البريطانية من الفيروس من بين حالات الاصابة الجديدة.

وقد طلبت الحكومة الحصول على 17 مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون.

وقال نيدزيلسكي " على حد علمنا" قرار وكالة الأدوية الأوروبية بالسماح باستخدام لقاح جونسون اند جونسون قد يصدر منتصف الشهر الجاري.

وأوضح أن بولندا تريد تطعيم المدرسين، وإعادة فتح المدارس في أقرب وقت ممكن.