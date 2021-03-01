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تونس تلقت ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا أحالتها إلى المؤسسة العسكرية

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تونس تلقت ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا أحالتها إلى المؤسسة العسكرية تونس تلقت ألف جرعة من لقاح مضاد لكورونا أحالتها إلى المؤسسة العسكرية

مصراوي Masrawy

11:11 ص الإثنين 01 مارس 2021

تونس-(د ب أ):

قال مصدر من رئاسة الجمهورية التونسية اليوم الاثنين إن الرئاسة تلقت 1000 جرعة من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد من دولة الامارات كانت أحالتها إلى الصحة العسكرية، ردا على الجدل الدائر في تونس بشأن وصول لقاحات غير معلنة الى مسؤولي الدولة.

وقالت المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الرئاسة أحالت مباشرة الجرعات القادمة من الإمارات إلى الصحة العسكرية دون أن يتم استخدامها لا من قبل الرئيس ولا من قبل العاملين في الديوان الرئاسي.

وتجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في تونس موجة انتفادات للمسؤولين الرسميين في مؤسسات الدولة بشأن وصول لقاحات بشكل غير معلن في وقت تأخرت فيه وصول أولى الشحنات لملايين الجرعات المقررة للشعب ودون أن تحدد السلطات موعدا رسميا لذلك حتى اليوم.

وقالت قاسم :"لا علم لرئاسة الجمهورية بما إذا توصلت باقي المؤسسات لجرعات من اللقاحات".

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