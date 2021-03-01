الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الرئيس القبرصي لمؤتمر جنيف أبريل المقبل

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نيقوسيا- (أ ش أ(:

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في رسالة؛ لحضور المؤتمر غير الرسمي بشأن قبرص يومي 27 و 29 أبريل المقبل في جنيف.

وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس -في بيان له بحسب ما أوردته وكالة الانباء القبرصية (سي إن إيه) في نسختها باللغة الإنجليزية- إن "الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الهدف من المؤتمر هو تحديد ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة بين الجانبين؛ من أجل التفاوض على حل دائم لمشكلة قبرص".

يذكر أن الرئيس القبرصي نقل بالفعل إلى الأمين العام للأمم المتحدة عزمه على حضور المؤتمر غير الرسمي بشأن قبرص مع الإرادة السياسية المطلقة من أجل تهيئة الظروف لاستئناف المحادثات؛ لتحقيق أداء فعال وقابل للاستمرار لحل لصالح كلا الطائفتين في قبرص.