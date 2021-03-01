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تصرخ وتكسر.. فتاة تحطّم زجاج 15 سيارة بالأردن والسبب مجهول "صور"

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الأجهزة الأمنية ضبطتها وأصحاب المركبات المتضررة قدموا شكوى بحقها

تصرخ وتكسر.. فتاة تحطّم زجاج 15 سيارة بالأردن والسبب مجهول

أفادت وسائل إعلام أردنية، بأن الأجهزة الأمنية ألقت القبض ليل الاثنين، على فتاة يُشتبه في تحطيمها لزجاج 15 سيارة، كانت مركونة في الحي الشرقي لمدينة إربد، شمالي البلاد.

وفوجئ أصحاب السيارات التي كانت في المكان بصراخ الفتاة، وتحطيمها زجاج المركبات باستخدام الحجارة، رغم محاولتهم إيقافها.

وحسبما ذكر موقع "رؤيا" الأردني؛ فإن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة، وقد قام أصحاب السيارات المتضررة بتقديم شكوى بحقها.

ولم يتم الكشف عن دوافع الفتاة، التي أشارت مواقع إخبارية أردنية إلى اقتيادها إلى أحد المراكز الأمنية، وبأنه سيتم تحويلها إلى القضاء الاثنين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عددًا من الصور للسيارات التي قالوا عنها إنها تحطمت على أيدي الفتاة التي لم يُكشف عن اسمها، مع الإشارة فقط إلى أنها في العشرينيات من عمرها.

تصرخ وتكسر.. فتاة تحطّم زجاج 15 سيارة بالأردن والسبب مجهول

الأردن فتاة تحطّم زجاج

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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