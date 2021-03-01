هل يمكن استخدام شريحة بيانات الهاتف على "تابلت" الوزارة أثناء الامتحان؟.. "التعليم" يُجيب

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مصراوي Masrawy

كتب- أسامة علي :

كشف محسن عبدالعزيز، رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إمكانية تشغيل الطلاب هواتفهم المحمولة كنقطة اتصال وربطها بالتابلت للدخول على الامتحان من عدمها.

وأضاف عبدالعزيز، في تصريحات أدلى بها عبر إحدى مجموعات أولياء الأمور عبر "واتس آب"، اليوم الإثنين، أنه لا مانع من استخدام أية شريحة بيانات أخرى على التابلت خلال الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفَّين الأول والثاني الثانوي.

وأكد رئيس قطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن استخدام الشريحة حسب قوة الشبكة بالمنطقة، حيث يمكن للطالب استخدام أية شريحة بيانات غير الموجودة في التابلت التعليمي.

وشدد "عبدالعزيز"، على أنه في هذه الحالة التكلفة سيتحملها ولي الأمر، دون الحاجة إلى استخدام موبايل آخر كنقطة اتصال؛ حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية حال دخول اللجنة بالموبايل.

ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم الإثنين، امتحانَي مادتَي اللغة الأجنبية الأولي والجغرافيا إلكترونيًّا داخل المدرسة.

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