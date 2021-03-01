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نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعدها الرد

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نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعدها الرد نتانياهو يتهم إيران بالهجوم على سفينة إسرائيلية ويتوعدها الرد

مصراوي Masrawy

11:02 ص الإثنين 01 مارس 2021

طهران- (أ ف ب):

حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الاثنين أن بلاده "ستضرب" إيران "في كل أنحاء المنطقة" بعدما اتهمها بالتسبب في انفجار استهدف سفينة إسرائيلية الأسبوع الماضي في خليج عمان.

وقال نتانياهو "من الواضح أن هذا عمل إيراني (...) إيران هي العدو الأكبر لإسرائيل وسنضربها في كل أنحاء المنطقة (...)".

وكانت سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ من لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.

ويقع خليج عمان بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي وتجوب مياهه سفن تابعة لتحالف بقيادة الولايات المتحدة.

وأضاف نتانياهو الذي يقوم بحملة للانتخابات التشريعية المقررة في 23 مارس "الأهم من ذلك، أن إيران لن تتمكن من امتلاك أسلحة نووية، مع أو بدون اتفاق. هذا ما قلته لصديقي (الرئيس الأمريكي جو) بايدن".

وتحدث رئيس الاسرائيلي بعد ضربات ليلية منسوبة لإسرائيل ضد مجموعات موالية لإيران في سوريا.

وكان وزير الدفاع الإٍسرائيلي بيني غانتس اعتبر السبت أن إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار الذي تعرّضت له سفينة الشحن "ام في هيليوس راي"، بحسب السلطات الإسرائيلية، كجزء من زيادة الضغط من أجل إعادة التفاوض على الاتفاق بشأن برنامجها النووي لتحسين شروطه مع واشنطن.

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