أخبار عاجلة

"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

أونغ سان سو تشي تمثل أمام المحكمة في بورما عبر تقنية الفيديو

Print
أونغ سان سو تشي تمثل أمام المحكمة في بورما عبر تقنية الفيديو أونغ سان سو تشي تمثل أمام المحكمة في بورما عبر تقنية الفيديو

مصراوي Masrawy

10:57 ص الإثنين 01 مارس 2021

نايبيداو- (أ ف ب):

مثلت الزعيمة البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي التي تحتجزتها المجموعة العسكرية منذ اعتقالها في الأول من فبراير أمام المحكمة الاثنين عبر تقنية الفيديو وظهرت "بصحة جيدة"، على ما أفاد محاميها.

وقال خين ماونغ زاو إن الجلسة بدأت وموكلتي "ظهرت في القاعة عبر الفيديو وتبدو بصحة جيدة". وتحاكم سو تشي البالغة من العمر 75 عاما بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء .

وأوضح المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان أنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته الحائزة نوبل للسلام قبل الجلسة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية