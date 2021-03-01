أونغ سان سو تشي تمثل أمام المحكمة في بورما عبر تقنية الفيديو

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مصراوي Masrawy

نايبيداو- (أ ف ب):

مثلت الزعيمة البورمية المخلوعة أونغ سان سو تشي التي تحتجزتها المجموعة العسكرية منذ اعتقالها في الأول من فبراير أمام المحكمة الاثنين عبر تقنية الفيديو وظهرت "بصحة جيدة"، على ما أفاد محاميها.

وقال خين ماونغ زاو إن الجلسة بدأت وموكلتي "ظهرت في القاعة عبر الفيديو وتبدو بصحة جيدة". وتحاكم سو تشي البالغة من العمر 75 عاما بتهمة استيراد أجهزة اتصال لاسلكية بشكل غير قانوني وخرقها تدابير احتواء فيروس كورونا.

وأوضح المحامي الناشط في الدفاع عن حقوق الانسان أنه لم يتمكن من التحدث مع موكلته الحائزة نوبل للسلام قبل الجلسة.