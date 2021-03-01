"المرور" يتفاعل مع تغريدة السرعة العالية ويؤكّد القبض على مرتكب المخالفة

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بعد مقطع فيديو لسائق يقوم بالالتصاق بالسيارات في طريق المدينة السريع بجدة

تفاعل المرور السعودي مع تغريدة أحد الحسابات ترصد مقطع فيديو لقائد مركبة يقوم بالالتصاق بالسيارات على سرعة عالية في طريق المدينة السريع بمدينة جدة بعد جسر الصالة الملكية باتجاه الشمال، مفيداً بأنه تمّ القبض على سائق المركبة وإحالته إلى الجهة المرورية لاتخاذ اللازم بحقه.

وكان حساب على تويتر قد نشر مقطع فيديو للواقعة مفيدا بأنها حدثت في الـسادس عشر من فبراير الجاري بطريق المدينة السريع، مناشداً إدارة المرور بالتدخل حفظاً للأرواح.

ورد حساب المرور بنشر صورة للمركبة المصادرة مفيداً بالقبض على سائقها، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.الإدارة العامة للمرور