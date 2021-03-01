زوجان يبيعان طفلتهما لتأمين علاج ابنتهما الأخرى

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اشتراها رجل ليتزوجها.. لكن بكاءها كشف المأساة

كشفت تقارير إخبارية أن زوجين من الفقراء، أقدَمَا على واقعة صدمت الرأي العام في الهند، بعد أن أقدَمَا على بيع طفلتهما مقابل مبلغ زهيد من المال.

وأوضح موقع "إنديا توداي" أن رجلًا وامرأته يقطنان في ولاية أندرا براديش جنوبي شرقي الهند، لم يجدا مناصًا من بيع ابنتهما البالغة 12 عامًا؛ لتأمين بعض تكاليف علاج شقيقتها التي تكبرها بأربعة أعوام.

وأشار الموقع إلى أن شخصًا يُدعى "تشينا صبيها" هَجَرته زوجته؛ قرر أن يستغل الضائقة المادية لأولئك الزوجين، ليدخل معهما في مفاوضات لشراء ابنتهما حتى تصبح زوجته لاحقًا.

وكان الزوجان قد طلبا في البداية مبلغ 25 ألف روبية؛ لكن بعد نقاش وأخذ وردّ قَبِل الزوجان أخذ 10 آلاف روبية؛ أي ما يعادل 136 دولارًا أمريكيًّا تقريبًا، حسب موقع "الحرة".

وفي ليلة الأربعاء الماضي، حضر صبيها إلى منزل الطفلة حيث اصطحبها إلى منزل أحد أقاربه تمهيدًا لعقد قرانه عليها في وقت لاحق.

ولكن بكاء الطفلة المرير كشف المأساة، عندما شك الجيران فيما حدث؛ مما جعلهم يستدعون الشرطة التي سارعت إلى إيداع الفتاة أحد مراكز رعاية الطفولة بعد أن علمت بقصتها.

وقد تم اعتقال "المشتري"؛ بينما برر أهل الطفلة بيعهما لفلذة كبدهما بحاجتهما إلى المال لتأمين علاج ابنتهما الأخرى التي تعاني من مرض في الجهاز التنفسي.

الهند زوجان يبيعان طفلتهما