السفارة البريطانية تعلن أسماء الخريجين السعوديين الفائزين بجوائز الدراسة 2021

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السفير "كرومتون": الجائزة تقدير لإنجازات السعوديين والسعوديات الذين درسوا في جامعاتنا

أعلنت السفارة البريطانية، والمجلس الثقافي البريطاني في السعودية، القائمة النهائية التي تضم 9 مرشحين نهائيين لجوائز السعوديين خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2021؛ حيث تم اختيار المرشحين النهائيين من بين ما يقرب من 1300 متقدم من كافة أنحاء العالم إنجازاتهم المتميزة كمحترفين في مجال الأعمال التجارية ورواد أعمال، وقادة مجتمع، وأيضًا لمساهمتهم الهامة في تعزيز روابط التعاون بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية، وسيتم إعلان الفائزين بالجوائز الثلاث في حفل سيقام هذا العام.

وبهذه المناسبة قال سفير المملكة المتحدة لدى السعودية، نيل كرومتون: "يسرني الإعلان عن القائمة النهائية لجوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة للعام 2021؛ إذ كرّمت هذه الجائزة إنجازات السعوديين والسعوديات المتميزين ممن درسوا في الجامعات البريطانية ويستفيدون حاليًا من تعليمهم البريطاني لتحقيق أثر إيجابي كشركاء استراتيجيين في رؤية 2030؛ حيث إننا فخورون بإنجازاتهم ومساهمتهم في نهضة وطنهم. ويسرني أن أتقدم بخالص وأصدق التهاني للمرشحين النهائيين وأتطلع قدمًا للقائهم في حفل تقديم الجوائز".

من جانبها قالت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في السعودية، آيلي كينيدي ماكلين: "توفر جوائز خريجي الدراسة في المملكة المتحدة منصة لتقدير والاحتفال بنجاح الخريجين السعوديين من الجامعات البريطانية؛ حيث تتنوع إنجازاتهم وتساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف رؤية 2030 وتطلعاتها".

والمرشحون السعوديون النهائيون للجوائز، هم:

الدكتورة تغريد الغيث خريجة جامعة لانكاستر ومؤسس شريك وعضو مجلس إدارة جمعية رفيدة لصحة المرأة، والدكتورة رؤى السبكي خريجة جامعة كلية لندن وكلية عمادة تطوير المهارات بجامعة الملك سعود، والدكتور محمد الشمري خريج جامعة كلية لندن وجامعة ستراثكلايد وكلية الصيدلة بجامعة القصيم.

أما المرشحون النهائيون لجائزة ريادة الأعمال التي تسلط الضوء على الخريجين الذين قاموا بأدوار قيادية في مجال الابتكار، هم: مشني السعيد خريج جامعة جلاسكو ورئيس قسم العلاج التنفسي ومعمل اضطرابات النوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي، وعبدالمحسن الدايل خريج جامعة برايتون ومدير اتصالات مكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة، والدكتور بندر العصيمي خريج جامعة مانشستر وجامعة سالفورد وأستاذ مساعد في علم الفيروسات في مدينة الملك فهد الطبية.

أما المرشحون النهائيون لجائزة التأثير الاجتماعي، فهم: الدكتور وائل موسى خريج جامعة ليدز وعميد مؤسس لمعهد ريادة الأعمال في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وأروى العماري خريجة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية جامعة ليستر وجامعة شيفيلد والمديرة الإبداعية ومؤسسة العالمة التجارية السعودية ArAm، وتان أحمد خريج جامعة ليدز ورئيس مركز ريادة الأعمال بجامعة الملك عبدالله.