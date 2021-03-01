أخبار عاجلة

"نسير على نهج الرئيس السيسي".. 6 تصريحات لرئيس البرلمان في أسبوع -
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات -
اليوم.. محاكمة متهمين بقتل مواطن في دار السلام -
حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا -
"سيارة نقل دهست 18 شخصا".. النيابة تنتقل لموقع حادث طريق الكريمات -
إطار تريلا أودى بحياة 18 شخصا.. المعاينة تكشف كواليس حادث الكريمات المروع -
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ18 حالة وفاة -
شيخ الأزهر ينعي ضحايا حادث طريق الكريمات -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ثعبان "ثلجي" بطول 23 مترا يبهر حيا في كولورادو الأمريكية

Print
ثعبان "ثلجي" بطول 23 مترا يبهر حيا في كولورادو الأمريكية ثعبان "ثلجي" بطول 23 مترا يبهر حيا في كولورادو الأمريكية

مصراوي Masrawy

10:45 ص الإثنين 01 مارس 2021

واشنطن- (بي بي سي):

بالنسبة لمعظم الناس فإن نحت رجل من الثلج عمل شاق، لكن عائلة في ولاية كولورادو الأمريكية أخذت الأشياء إلى مستوى آخر، بصنع تمثال ثلجي ضخم لثعبان.

وأمضى مورن موسلي وإخوته الخمسة، 10 ساعات في العمل على تمثال ثعبان أبهج سكان حيهم.

ويبلغ طول الثعبان أكثر من 23 مترا، ويقع في الحديقة الأمامية لمنزل والدته.

واكتسب عمل العائلة شعبية في عام 2019، بعد أن انتشر تمثال النمر الثلجي الذي صنعوه على نطاق واسع في وسائل الإعلام المحلية.

وتظهر لقطات الفيديو، التي شاركها موسلي على وسائل التواصل الاجتماعي، الجهد الذي بذله الفريق لصناعة الثعبان.

وأنشأت المجموعة شكل الحيوان، قبل استخدام رذاذ الطلاء لإضافة اللون والتظليل.

وقال موسلي لـ بي بي سي "كان والدي يصنعها معنا عندما كنا أصغر سنا. نحاول فقط الاستمتاع بين الحين والآخر، وإنشاء أحد التماثيل من أجل استرجاع الزمن القديم".

واجتذب التمثال كثيرا من الاهتمام من المارة والجيران. وقال موسلي "لقد توقفوا جميعا لالتقاط الصور".

وقال كثير من الناس على صفحته على فيسبوك إنهم شاهدوا التمثال، وأشادوا بعمل العائلة الرائع.

وعلّق أحد الأشخاص "لا يمكننا الانتظار حتى العام المقبل كي نرى كيف تتفوقون على أنفسكم مرة أخرى".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

الداخلية تكشف تفاصيل مصرع 18 شخصا في حادث الكريمات

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

حادث الكريمات المروع.. مصرع قائد الميكروباص وضبط سائق التريلا

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية