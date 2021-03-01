مدبولي يتابع مع وزيرة الصحة موقف المشروعات في محافظتي شمال وجنوب سيناء

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

بحث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، متابعة لما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية في مختلف القطاعات على أرض سيناء، مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة في محافظتي شمال وجنوب سيناء، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بهذه المنطقة الغالية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار المتابعة للجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ خطة تنمية شبه جزيرة سيناء في كافة القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الصدد، لافتا إلى ما تتضمنه تلك الخطة من تنفيذ للعديد من مشروعات التطوير والإنشاء للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، سعياً لتقديم خدمات طبية متميزة لأهالينا بالمحافظتين.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، خلال تقرير قدمته إلى رئيس الوزراء، إلى أنه فيما يتعلق بالموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها في نطاق محافظة شمال سيناء، فقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى العريش العام، وما تضمنته من تطوير لمختلف أقسام المستشفى، موضحة أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من أعمال التطوير، والتي تتضمن إنشاء مبنى الغسيل الكلوي بسعة 60 ماكينة، وعدد 7 أسرة عناية مركزة، فقد تم الانتهاء من إعداد مستندات الطرح، وفي انتظار العروض الفنية والمالية الخاصة بهذا الشأن لبدء التنفيذ.

وتطرقت الوزيرة إلى الموقف الخاص بالوحدات الصحية بنطاق محافظة شمال سيناء، منوهة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال إنشاء وحدة الجوفة الصحية، وجار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بتطوير عدد من الوحدات الصحية، من بينها وحدات الجفجافة، والجدى، ووادى العمرو، بمركز الحسنة، ووحدة البرث بمركز رفح، ووحدات الطويل، وعاطف السادات، والسكاسكة، بمركز العريش، إلى جانب وحدتي التلول، ورابعة، بمركز بئر العبد.

وحول المشروعات الخاصة بمحافظة جنوب سيناء، أشارت الوزيرة إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي، وكذا أعمال تطوير وإنشاء مستشفى أبو رديس المركزي، وأنه جار تطوير مستشفيات طابا المركزي، وسانت كاترين المركزي، ورأس سدر، إلى جانب إنشاء مستشفى الطور التعليمي، مضيفة أن هناك عددا من المشروعات الجاري استكمال الإجراءات الخاصة بإنشائها، ومنها مستشفى دهب المركزي بسعة 46 سريرا، ونويبع المركزي بسعة 33 سريرا، ومستشفى الفيروز بسعة 22 سريرا.

وأضافت الوزيرة أنه فيما يتعلق بالوحدات الصحية في نطاق محافظة جنوب سيناء، فقد تم الانتهاء من وحدة زهراء الطور الصحية، بمركز الطور، وكذا وحدة وادى فيران بمركز أبو رديس، لافتة إلى أنه جار الانتهاء من أعمال تنفيذ عدد من الوحدات والمراكز الصحية على مستوى المحافظة، ومنها وحدة وادي مندر، ومركزى الرويسات، وحضري بمركز شرم الشيخ، وكذا مركز صحي أبو زنيمة، ووحدة وادي تال، بمركز أبو زنيمة، هذا بالإضافة إلى الوحدة الصحية بدهب، مشيرة إلى أن هناك العديد من تلك الوحدات والمراكز الصحية المقرر دخولها الخدمة قريباً، بما يسهم في التوسع في الخدمات الصحية المقدمة من خلال هذه الوحدات والمراكز.