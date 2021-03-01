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ارتفاع في النفط.. و"برنت" عند 65.33 دولار للبرميل

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ارتفاع في أسعار النفط.. و"برنت" عند 65.33 دولار للبرميل ارتفاع في النفط.. و"برنت" عند 65.33 دولار للبرميل
صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5%

ارتفاع في أسعار النفط.. و

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين، بدعم من تمرير حزمة تحفيز مالي في الولايات المتحدة بقيمة 1.9 تريليون دولار، وفي ترقب انعقاد اجتماع "أوبك +" في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وحصل مقترح حزمة تحفيز مالي بقيمة 1.9 تريليون دولار في الولايات المتحدة، على دعم المشرعين في مجلس النواب، يوم السبت، وأُرسل القرار إلى مجلس الشيوخ.

كما أقرّت الولايات المتحدة لقاح "جونسون آند جونسون" لفيروس "كورونا"، وسط توقعات بأن تشحن الشركة ما يزيد على 20 مليون جرعة بحلول نهاية مارس، و100 مليون جرعة بحلول منتصف العام الجاري، وهو ما يكفي لتطعيم ثلث الأمريكيين.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مايو بنحو 1.4% إلى 65.33 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، وفق رويترز.

كما صعدت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أبريل بنسبة 1.5% عند 62.40 دولار للبرميل.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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